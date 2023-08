Ladja nevladne organizacije pri Malti rešila 49 migrantov

Valletta/Rim, 11. avgusta - Reševalna ladja Geo Barents, ki jo upravlja nevladna organizacija Zdravniki brez meja (MSF), je v malteških vodah rešila 49 migrantov in naj bi jih danes prepeljala v severnoitalijansko pristanišče La Spezia. Med 49 prebežniki je 32 mladoletnikov. Ti so bili po navedbah MSF žrtve zlorab in nasilja, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.