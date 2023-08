Švedinje preko favoriziranih Japonk v polfinale

Auckland, 11. avgusta - Švedske nogometašice so v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Aucklandu z 2:1 premagale favorizirane Japonke in se še petič v zgodovini uvrstile v polfinale. V torek se bodo za finalno vstopnico tako pomerile s Špankami, ki so bile na prvi tekmi dneva po podaljšani igri z 2:1 boljše od Nizozemk.