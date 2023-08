Bolnišnica v Begunjah danes znova začela sprejemati paciente

Begunje na Gorenjskem, 11. avgusta - Psihiatrična bolnišnica v Begunjah na Gorenjskem je teden dni po vodni ujmi danes znova začela sprejemati paciente, ki jih je prejšnji petek zaradi posledic poplav morala premestiti v druge bolnišnice. Zaradi uničenih kletnih in pritličnih prostorov so v bolnišnici morali reorganizirati delo, prva groba ocena škode pa presega pet milijonov evrov.

Območje bolnišnice po tednu dni trdega dela danes že kaže povsem drugačno podobo. "Veliko je bilo narejenega," je izpostavil direktor bolnišnice Mitja Logar in se za izjemno delo zahvalil vsem zaposlenim, ki so sodelovali pri čiščenju in sanaciji prostorov ter s tem pokazali veliko predanost ustanovi. Prav tako se je zahvalil gasilcem, Civilni zaščiti, Slovenski vojski in prostovoljcem, ki so jim v tej težki situaciji priskočili na pomoč.

Že v začetku tega tedna so lahko ponovno vzpostavili specialistično psihiatrično ambulantno dejavnost, saj ambulantni prostori v ujmi niso bili poškodovani. Po vsej potrebni reorganizaciji pa so danes lahko znova začeli izvajati tudi bolnišnično dejavnost. Zjutraj so začeli sprejemati bolnike, ki so jih morali prejšnji petek premestiti v druge bolnišnice po državi.

V času ujme je bilo v bolnišnici 84 bolnikov. Ker bolnišnica zaradi izrednih razmer ni mogla delovati, so 54 bolnikov, ki niso tako nujno potrebovali bolnišnične obravnave, odpustili v domačo oskrbo, 30 pa so jih premestili v druge bolnišnice, od tega 17 v Psihiatrično bolnišnico Ormož, 10 v Psihiatrično bolnišnico Vojnik, dva v Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana, enega bolnika pa v Splošno bolnišnico Jesenice.

Danes so začeli ponovno sprejemati prve bolnike iz Vojnika, Ormoža in Ljubljane, premeščanje vseh bolnikov pa bo končano v nekaj dneh, je povedal direktor, ki je vesel, da je z vzpostavitvijo bolnišnične dejavnosti znova poskrbljeno za psihično zdravljenje prebivalcev gorenjske regije. To je bila tudi njihova prioriteta.

Ker je voda zalila kletne in pritlične prostore bolnišnice, kjer so urgentna ambulanta, kuhinja, pralnica in drugi vitalni deli, ki jih bolnišnica potrebuje za svoje delovanje, so morali delo reorganizirati. Za kuhinjo je že prej skrbel zunanji izvajalec, ki bo sedaj hrano pripravljal drugje in jo vozil v bolnišnico. Glede pranja perila pa so se dogovorili z domom starejših občanov v Radovljici, da bodo uporabljali njihovo pralnico.

Nekaj prostorov je bilo treba preurediti. Tako so urgentno ambulanto, ki je bila v poplavljenih prostorih, preselili eno nadstropje višje. Prav tako so druge prostore zagotovili socialni in ostalim službam, ki so prej delovale v pritličju ali kleti.

Iz poplavljenih prostorov so izčrpali vodo, odstranili blato in mulj, odstranili uničen material in stroje ter prostore grobo očistili. Vendar ti prostori zaenkrat ostajajo neuporabni, saj jih je treba najprej razvlažiti, potem pa sanirati, na novo urediti in opremiti. Logar predvideva, da bi lahko trajalo več tednov ali celo mesecev, preden bodo ti prostori lahko znova v funkciji.

Po okvirni oceni je škode na infrastrukturi, uničenih strojih in pohištvu ter drugem materialu za več kot pet milijonov evrov. V četrtek so na ministrstvo za zdravje poslali tudi prošnjo za pridobitev namenskih nepovratnih sredstev v višini 265.000 evrov za uničene stroje v pralnici, ki bi jo radi čim prej znova vzpostavili, in za računalniške strežnike, saj je bilo veliko škode tudi na informacijskem sistemu.

Škodo na graščini Katzenstein in na Ravnikarjevi ureditvi pokopališča talcem v grajskem parku si bo danes ogledala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. Kot je napovedal Logar, da se bodo z njo pogovorili o sanaciji poškodovanih spomeniško zaščitenih objektov.