Primorska avtocesta nekaj časa zaprta zaradi trka tovornjaka v zaščitno ograjo

Divača, 11. avgusta - Primorska avtocesta na razcepu Gabrk proti Sežani je ponovno odprta, po tem ko je bila zaprta zaradi prometne nesreče. Voznik tovornega vozila ni vozil po sredini prometnega pasu in je trčil v odbojno ograjo. Pri tem je poškodoval rezervoar, iz katerega se je razlila nafta, ki so jo gasilci in delavci Darsa očistili, so za STA povedali na policiji.