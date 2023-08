V Celju se življenje po ujmi vrača v stare tirnice

Celje, 11. avgusta - V Celju se življenje po ujmi minulega petka počasi vrača v stare tirnice. Prva sanacijska dela so zaključena, plazovi so pod nadzorom, večina cest je odprtih, veliko tudi poškodovanih. Splavarska in levška brv sta zaprti, prav tako mestni park. Še vedno velja previdnost pri obiskih gozdov in Šmartinskega jezera, so danes sporočili s celjske občine.