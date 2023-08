Ljubljana, 11. avgusta - Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan bo danes ob 15.30 v gasilskem domu v Dolnji Bistrici dal izjavo za medije glede posledic ujm v občinah Ljutomer, Razkrižje in Črenšovci, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.