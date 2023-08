Karavana okusov v Izoli z dobrodelnim predznakom

Izola, 11. avgusta - Potujoči festival Karavana okusov bo danes in v soboto na obisku v Izoli. Hrano in pijačo bodo ponujali v desetih kombijih oziroma prikolicah na ploščadi v središču mesta. Dogodek bo imel tudi dobrodelno plat. Del izkupička bodo namenili udeležencema, ki so ju prizadele poplave, so sporočili organizatorji.