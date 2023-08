ZSSS: Trgovci naj v času sanacije ne zvišujejo cen gradbenega materiala in orodja

Izvršni sekretar pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko je v luči danes uveljavljene novele poudaril, da sta hitrost in učinkovita izvedba predvidenih ukrepov zelo pomembni pri preprečevanju negativnih posledic ujme in zmanjševanju škode po njej.

Posebej je pozdravil, da se nadomestilo plače za vse tiste, ki svojega dela ne morejo opravljati zaradi razmer pri delodajalcu, doma ali zaradi nezmožnosti prihoda na delo zaradi poškodovane infrastrukture, za čas odsotnosti z dela zvišuje s 50 na 80 odstotkov plače. "Nesporno so stroški sanacije premoženja, zlasti hiš, ne samo neizogibni, temveč tudi izredno veliki. In vsak cent, vsak evro pride še kako prav," je podčrtal.

Ukrep subvencioniranja čakanja na delo, ki je na voljo delodajalcem, je sicer treba po njegovih besedah gledati predvsem v luči ohranitve zaposlitve in s tem tudi socialne varnosti zaposlenih delavcev.

V ZSSS so ob tem opozorili, da bo ohranitev delovnega mesta pomembna tudi po zaključku prejemanja subvencije oziroma po vzpostavitvi pogojev za zagon delovnega procesa. "Zato bi bilo smiselno razmisliti o tem, da bi prepoved odpuščanja delavcev, za katere je delodajalec prejemal subvencijo nadomestila plače, podaljšali tudi na določeno časovno obdobje po zaključku prejemanja subvencije. Na primer za obdobje, ki je enako obdobju prejemanja subvencije za posamičnega delavca," meni Zorko.

Ker bo sanacija dolgotrajna in povezana z veliki stroški, so v ZSSS trgovce pozvali, da v tem času ne višajo cen blaga, posebej ne cen materiala in orodja, nujno potrebnega za sanacijo bivalnih prostorov po uničujoči ujmi.

"Izkušnje in tudi osnovna ekonomska logika namreč kažejo, da ima večje povpraševanje po posameznem materialu, storitvi za posledico višanje cen. S tem pa se ne samo višajo dobički trgovcev, temveč se tudi marsikomu oteži dostop do prepotrebnega materiala. Popolnoma nesprejemljivo je, da bi trgovci povečano povpraševanje, na primer po gradbenem materialu, ki je posledica potrebe po sanaciji bivalnih prostorov, izkoristili za višanje cen," je odločen Zorko.

"Bilo bi prav in solidarno, da tisti trgovci, ki lahko, znižajo svoje cene, svoje marže in tudi na ta način prispevajo k hitrejši sanaciji stanovanjskih objektov ljudi in prostorov gospodarskih družb. Višje cene utegnejo namreč marsikje zelo otežiti in zavleči sanacijo bivalnih površin," je sklenil.