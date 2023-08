Vreme: Sončno in topleje

Ljubljana, 11. avgusta - Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno poletno vreme. V nedeljo popoldne bo v hribih severne Slovenije možna kakšna kratkotrajna nevihta.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah s severnim vetrom k nam doteka toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajin: Večinoma bo prevladovalo sončno vreme. V soboto bo povečini pretežno jasno, le v sosednjih pokrajinah Italije bo občasno nekaj povečane koprenaste oblačnosti.

Biovreme: V petek in soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.