Na Reki izginilo deset najstnikov iz Burundija

Reka, 11. avgusta - Hrvaška policija od četrtka išče deset 17-letnikov iz Burundija. Nazadnje so jih videli v sredo popoldne v študentskem domu na Reki, kjer so bivali. Najstniki so se na Hrvaškem kot člani burundske rokometne reprezentance udeležili svetovnega kadetskega prvenstva v rokometu, ki med 2. in 13. avgustom poteka tudi na Reki.