Singapur, 11. avgusta - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko znižale, a do večjih sprememb ni prišlo. Cene črnega zlata sicer rastejo od sredine julija, kar analitiki po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pripisujejo predvsem zmanjšanju proizvodnje v Savdski Arabiji in Rusiji.