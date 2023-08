Danes bodo preverili možnost odprtja ceste med Dravogradom in Ravnami na Koroškem

Dravograd, 11. avgusta - Vodja poslovne enote celjskega podjetja Voc za Koroško Aleksander Celan je danes za STA povedal, da bodo med 10. in 12. uro opravili pregled ceste med Dravogradom in Ravnami na Koroškem, ki jo je je pred tednom dni zalila voda in zasul plaz. Če bodo ocenili, da je cesta varna, jo bodo odprli za promet.