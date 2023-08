Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest.

Zaradi poškodovanih vozišč so zaprte ceste Dravograd-Slovenj Gradec v Otiškem Vrhu, Dravograd-Ravne, Poljana-Mežica-Črna na Koroškem, Dravograd-Libeliče pri Tribeju, Poljana-Šentvid, Koprivna-Črna, Šoštanj-Črna pri Črni, Socka-Vitanje, Črnova-Vojnik pri Lembergu pri Novi Cerkvi, Ljubljana-Litija pri Dolu, kjer bo za tovorna vozila obvoz urejen po avtocesti, Kamnik-Stahovica-Kamniška Bistrica, Kamnik-Gornji Grad, Luče-Ljubno ob Savinji.

Zaprte so tudi številne druge lokalne ceste. Upošteva naj se signalizacijo na vozišču. Razmere se ves čas spreminjajo. Voznikom se priporoča, da upoštevajo navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste.

Ponovno je odprta železniška povezava Celje-Velenje in Jesenice-Bohinjska Bistrica.

Zaradi dodatno sprejetega prostega dneva bo omejitev prometa za tovorna vozila s skupno dovoljeno maso nad sedem in pol tone v soboto, 12. avgusta, med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, v nedeljo, 13. avgusta med 8. in 22. uro in v torek 15. avgusta, med 8. in 22. uro. V ponedeljek, 14. avgusta, ni omejitve.

Od 12. do 15. avgusta omejitev ne bo veljala za vozila, ki sodelujejo pri odpravljanju posledic poplav.

Zaradi prenove Litijske ceste med križiščema s Hruševsko in Kajuhovo cesto v dolžini okvirno 350 metrov bo do konca meseca na območju veljala popolna zapora ceste. Obvoz bo voden preko Kajuhove, Zaloške, Chengdujske in Fužinske ceste ter enako v obratni smeri. Linije Ljubljanskega potniškega prometa bodo preusmerjene.

Cesta Krnica-Radovna, pri Radovni bo zaradi čiščenja po neurju zaprta predvidoma do konca avgusta.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si