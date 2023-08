Predstavniki delodajalcev in stavkajočih scenaristov se vračajo za pogajalsko mizo

Los Angeles, 11. avgusta - Predstavniki stavkajočih scenaristov in delodajalcev se bodo danes v Los Angelesu ponovno začeli pogajati o kolektivni pogodbi, kjer je poleg višjih plač in drugih ugodnosti pomembno tudi vprašanje umetne inteligence. Stavka scenaristov traja že od maja, prejšnji mesec pa so jo začeli tudi igralci.