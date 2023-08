Bidnova vlada zaprosila kongres za dodatnih 24 milijard dolarjev pomoči Ukrajini

Washington, 11. avgusta - Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna je kongres v četrtek zaprosila za dodatnih 40 milijard dolarjev sredstev. Od tega bo 24 milijard namenjenih Ukrajini, 12 milijard za posredovanje v naravnih nesrečah in odpravljanje škode, štiri milijarde pa za povečane potrebe na južni meji, kot so centri za migrante in boj proti trgovini z mamili.