ZDA in Iran na poti do zamenjave zapornikov

New York, 11. avgusta - Iranski državni mediji so potrdili novice ameriških medijev, da so pet ameriških zapornikov iz iranskih zaporov premestili v hišni pripor, potem ko naj bi državi dosegli dogovor o njihovi zamenjavi. Agencija IRNA poroča, da bo pet ameriških zapornikov v Iranu zamenjanih za pet iranskih zapornikov v ZDA.