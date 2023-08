Newyorške borze končale v zelenem

New York, 10. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, saj so uradni podatki pokazali, da se je potrošniška inflacija v ZDA julija nekoliko povečala, a ostala na zmerni ravni. Ob tem vlagatelji pričakujejo, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve obrestne mere ohranila nespremenjene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.