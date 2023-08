V dobrodelnem dnevu RTV Slovenija so večera zbrali okoli 750.000 evrov

Ljubljana, 10. avgusta - Zbiranju sredstev za žrtve poplav se je pridružila tudi Radiotelevizija (RTV) Slovenija, kjer so v celotnem dnevu zbrali 750.000 evrov. V dobrodelnem dnevu Skupaj za Slovenijo so sodelovali radijski programi, portal MMC in Televizija Slovenija s posebno oddajo. Gledalci bodo lahko darovali tudi med ponovitvijo oddaje, ki bo v soboto ob 18. uri.

Na RTV Slovenija so ves dan poročali o dogajanju v najbolj prizadetih krajih in o izjemni odločnosti in srčnosti ljudi na terenu, so zapisali na MMC.

Ob tem gledalce in poslušalce vabijo k darovanju s klicem na 01 472 00 11 ali SMS sporočilom s ključno besedo DARUJ5 oziroma DARUJ10 na 1919. Preko telefona bodo lahko darovali tudi med ponovitvijo oddaje v soboto ob 18. uri.

Klicni center, v katerem prostovoljci Rdečega križa in Karitasa skupaj z zaposlenimi na RTV Slovenija in nekaterimi znanimi obrazi zbirajo sredstva za ljudi, ki so utrpeli škodo v poplavah, je danes deloval od 7. ure zjutraj.

Klic poteka tako, da klicatelj pove ime priimek in naslov ter znesek, ki ga namerava darovati. Na naslov bo nato prejel dve položnici s svojim zneskom, eno od Karitasa in eno od Rdečega križa. Donator se tako pri plačilu položnice sam odloči, kateri od organizacij bo nakazal svoj znesek. Denar bo namenjen območnim enotam obeh organizacij, ki so bile najbolj ogrožene.