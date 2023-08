Pregled - svet, 10. 8. (četrtek)

WASHINGTON/PEKING - Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo podpisal izvršni ukaz, ki blokira izvoz ameriške napredne tehnologije na Kitajsko. Ukrep, ki ga je Biden utemeljil z zagotavljanjem nacionalne varnosti, med drugim vključuje napredne računalniške čipe, mikroelektroniko, kvantne informacijske tehnologije in umetno inteligenco. Zunanje ministrstvo v Pekingu je v odzivu sporočilo, da bo Kitajska pozorno spremljala razvoj dogodkov ter odločno branila svoje pravice in interese. Dodali so, da je resnični cilj Washingtona Kitajski odvzeti pravico do razvoja in sebično slediti cilju nadvlade ZDA na račun drugih.

QUITO - V ekvadorski prestolnici je bil v sredo ubit predsedniški kandidat Fernando Villavicencio. 59-letnika so ustrelili, ko je po predvolilnem zborovanju vstopal v avtomobil. Domnevni napadalec je umrl po spopadu z varnostnimi silami. Predsednik Guillermo Lasso je razglasil izredne razmere in tridnevno žalovanje. Obenem je zagotovil, da bodo splošne volitve izvedli 20 . avgusta, kot je predvideno.

ABUJA/NIAMEY - Voditelji združenja zahodnoafriških držav Ecowas so se na izrednem zasedanju v NIgeriji zavzeli za diplomacijo pri iskanju rešitve iz krize v Nigru, kjer se je konec julija odvil vojaški udar. Kljub deklarativnemu umiku groženj z vojaško intervencijo, pa vseeno nameravajo pripraviti sile za morebitno posredovanje. Voditelji vojaške hunte so medtem oblikovali novo vlado, je razvidno iz odloka, ki so ga prebrali na nacionalni televiziji. 21-člansko vlado bo vodil premier Ali Mahaman Lamine Zeine, ki ga je hunta imenovala v ponedeljek.

HARKOV - Zaradi krepitve ruskih napadov so ukrajinske oblasti v mestu Kupjansk v regiji Harkov na vzhodu države ranljive prebivalce pozvale k evakuaciji. Do poziva je prišlo po tem, ko je ruska stran sporočila, da je izboljšala svoje položaje v bližini mesta. Rusija bi lahko s pritiskom na območju regije Harkov prisilila Ukrajino v premestitev določenih enot, ki v okviru protiofenzive poskušajo prebiti skozi rusko obrambo v Bahmutu in na južnem bojišču regij Doneck in Zaporožje.

VARŠAVA - Poljska bo na svoji vzhodni meji z Belorusijo enote okrepila z dodatnimi 10.000 vojaki, je napovedal poljski obrambni minister Mariusz Blaszczak, ki je odločitev utemeljil s preprečitvijo napada iz te ruske zaveznice. To je pojasnil po tem, ko je obrambno ministrstvo v sredo napovedalo napotitev dodatnih vojakov na belorusko mejo. Za poljski javni radio je minister pojasnil, da bo 4000 vojakov neposredno sodelovalo v operacijah v podporo mejni policiji, 6000 pa jih bo v rezervi.

PJONGJANG - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je odstavil načelnika generalštaba vojske in pozval h krepitvi priprav na vojno, vključno s povečanjem proizvodnje orožja in števila vojaških vaj, danes poročajo severnokorejski mediji. Z generali naj bi med drugim govoril o obsežnih vojaških akcijah proti Južni Koreji.

HONOLULU - Požari, ki so v torek izbruhnili na havajskem otoku Maui so po navedbah lokalnih oblasti zahtevali najmanj 36 življenj, več tisoč ljudi je ostalo brez domov ali so se zatekli v zavetišča, nekateri celo v Tihi ocean. Na območju so razglasili izredne razmere. Ameriški predsednik Joe Biden je za pomoč ob požarih dal na voljo zvezno vojsko.

CETINJE - Črnogorski predsednik Jakov Milatović je po posvetovanjih s predstavniki parlamentarnih strank za mandatarja za sestavo nove vlade imenoval Milojka Spajića, predsednika stranke Gibanje Evropa zdaj (PES), ki je zmagala na junijskih volitvah. Na posvetih se je pokazalo, da uživa podporo strank s skupno 44 poslanci v 81-članskem parlamentu.

BANJALUKA - Nemška vlada je ukinila financiranje štirih razvojnih projektov v Republiki Srbski v skupni vrednosti 105 milijonov evrov zaradi odcepitvene politike predsednika te entitete Bosne in Hercegovine Milorada Dodika. Podobno odločitev je konec junija sprejela Evropska unija, ki ni odobrila financiranja projektov v Republiki Srbski.

ZAGREB - Na severu Hrvaške se še vedno borijo s poplavami zaradi naraslih rek. Medtem ko so se vodostaji Save in Mure znižali, težave še vedno povzroča Drava. Poplavni val je po regiji Podravina ob madžarski meji dosegel virovitiško-podravsko županijo, kjer so na nekaterih delih izmerili rekorden vodostaj.

MADRID/LIZBONA - V Španiji je četrti in najhujši vročinski val tega poletja v sredo dosegel vrhunec. Temperature po skoraj vsej državi so presegle 40 stopinj Celzija. Nacionalna vremenska agencija Aemet je opozorila na povečano nevarnost gozdnih požarov in napovedala, da bo izjemna vročina predvidoma vztrajala do nedelje.

SALT LAKE CITY - Pripadniki ameriškega zveznega preiskovalnega urada (FBI) so v sredo v kraju Provo v ameriški zvezni državi Utah ubili moškega, ki je grozil predsedniku ZDA Joeju Bidnu in drugim državnim uradnikom. Moški je bil ustreljen med poskusom aretacije. FBI je že aprila sprožil preiskavo proti moškemu, potem ko je tajna služba, ki varuje predsednika ZDA, prijavila grožnje. Moški naj bi poleg groženj delal tudi konkretne načrte za njihovo uresničitev.