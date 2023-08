Tveganje za črevesne okužbe povečano na vseh poplavnih območjih

Ljubljana, 10. avgusta - Na območjih, ki so jih prizadele poplave, se je zelo povečalo tveganje za črevesne okužbe. Glede na to je nujno skrbeti za higieno rok, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Zlasti pred jedjo in pred nego otroka in starostnika si je roke treba umiti in po možnosti razkužiti, so pozvali na današnji novinarski konferenci.