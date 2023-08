V Slovenijo prihaja nova pomoč iz tujine

Ljubljana, 10. avgusta - V Slovenijo po katastrofalnih poplavah še naprej prihaja pomoč iz tujine. V sredo je tako med drugim pomoč prispela iz Avstrije, Srbije in Poljske, na pot proti Sloveniji pa so se danes podali tudi makedonski vojaki. Pomoč vključuje predvsem težko mehanizacijo z osebjem.

Avstrijska vojska od srede v Sloveniji pomaga z dvema helikopterjema, ki sta v sodelovanju s Slovensko vojsko opravila izvidniške prelete nad Koroško. Prav tako sta na prizadeta območja prepeljala več deset strokovnjakov za obnovo električnega omrežja in okoli devet ton tovora, ki vključuje hrano, zdravila, pitno vodo, lopate in ostalo orodje.

Na pomoč v Solčavi bo priskočil tudi avstrijski upravljavec avtocest Asfinag, je danes na omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal Dars. Kot pojasnjuje avstrijska tiskovna agencija APA, je Asfinag v Solčavo že napotil tri zaposlene in dva bagerja.

Makedonska vlada se je odločila za napotitev 100 vojakov v Slovenijo preko mehanizma zveze Nato za odzivanje na naravne in druge nesreče. Vojaki so se danes že odpravili proti Sloveniji in bodo tu predvidoma ostali 30 dni, poroča makedonska tiskovna agencija MIA.

Iz Srbije se je v sredo proti Sloveniji odpravilo 22 vojakov in dva helikopterja, ki že pomagajo v državi. Danes pa so oblasti napotile tudi konvoj z osmimi cisternami - štirimi za gorivo in štirimi za vodo - ter dodatnih 34 vojakov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Svet ministrov Bosne in Hercegovine je danes na izredni seji sprejel sklep o napotitvi dveh ekip za zaščito in reševanje v Slovenijo, navaja sarajevski spletni portal televizije N1.

Slovaška bo medtem Sloveniji pomagala s štirimi bagerji in osebjem, navaja slovaška tiskovna agencija Tasr. Poljska pa je v Slovenijo že napotila skupino strokovnjakov, ki bo ocenjevala škodo po poplavah, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

"Pripravljeni smo poslati tudi 50-člansko ekipo. Tako velika ekipa je potrebna za izgradnjo mostu na mestu, ki so ga določile slovenske oblasti," je v sredo še dodal obrambni minister Mariusz Blaszczak.

Pomoč so Sloveniji doslej ponudile oziroma napovedale tudi Hrvaška, Madžarska, Nemčija, Francija, Španija, Italija, Češka, Črna gora, Ukrajina, ZDA pa tudi EU, piše na spletni strani vlade.