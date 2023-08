Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 10. avgusta - Osrednji indeksi na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja beležili rast. Čeprav se je inflacija v ZDA julija dvignila, na letni ravni je znašala 3,2 odstotka, so vlagatelji optimistični, da bi lahko ameriška centralna banka Federal Reserve ohranila obrestne mere nespremenjene, navaja francoska tiskovna agencija AFP.