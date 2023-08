Ljubljanski BTC občini Ljubno ob Savinji doniral 200.000 evrov

Ljubljana, 10. avgusta - V ljubljanskem BTC so občini Ljubno ob Savinji donirali 200.000 evrov za sanacijo razmer po katastrofalnih poplavah. S prispevkom želijo pomagati devetim družinam, ki so ob katastrofalnih poplavah ostale brez svojih domov ter biti zgled oziroma spodbuda drugim pri zagotavljanju pomoči najbolj potrebnim, so sporočili iz BTC.

Kot so izpostavili v sporočilu za javnost, jih z občino Ljubno ob Savinji veže več desetletij dolgo prijateljstvo in sodelovanje na področju podpore smučarskih skokov.

Z donacijo želijo najbolj prizadetim družinam občine pomagati pri premagovanju nepredstavljivih izzivov in ponovni vzpostavitvi njihovih domov, hkrati pa spodbuditi druge, da pomoči potrebnim pomagajo po svojih zmožnostih, "saj smo samo v skupnem prizadevanju za pomoč prizadetim lahko uspešnejši."

Aktivno, so dodali, pa so skrbeli tudi za nemotene dostave poslovnim partnerjem, ki so se zaradi posledic vremenske ujme soočali s številnimi izzivi.

"Skupaj s predano ekipo sodelavcev nam je uspelo, da so bila prodajna mesta partnerjev pravočasno oskrbljena v vseh regijah in izdelki vsakdanje rabe na voljo širšemu prebivalstvu," so v sporočilu povzeli besede glavnega izvršnega direktorja družbe BTC Damjana Kralja.