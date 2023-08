Koroška gospodarska zbornica za hitro ureditev infrastrukture

Dravograd, 10. avgusta - Po uničujočih poplavah je za koroško gospodarstvo ključnega pomena čim hitrejša ureditev cestne in druge infrastrukture za dostop do podjetij, so opozorili v Koroški gospodarski zbornici. Pozvali so tudi k finančni pomoči podjetjem, dan solidarnosti pa po njihovih ocenah ne bo prinesel želenega učinka.

Kot so po današnji seji upravnega odbora sporočili iz zbornice, so hvaležni vladi za hitro ukrepanje. "Zdaj bo za Koroško ključna vzpostavitev infrastrukture za dostop do podjetij," so zapisali v sporočilu za javnost.

Vlado in pristojna ministrstva so pozvali, naj na prizadetih območjih zagotovijo ustrezen kader, predvsem s področja infrastrukture in voda, ki bo lahko potrjeval in sprejemal nujne ukrepe glede sanacije. Predlagajo tudi vzpostavitev mobilnih pisarn v Mežiški dolini.

Po njihovih besedah je ključno, da je cesta Slovenj Gradec - Sele - Kotlje - Ravne odprta tudi za tovorna vozila z nosilnostjo nad 7,5 tone. Za gospodarstvo in prebivalce je izjemnega pomena tudi čim prejšnja ureditev cest Poljana - Mežica in Mežica - Črna, so poudarili.

Prav tako bo po njihovih besedah izjemno pomembna finančna pomoč oziroma subvencija podjetjem, in to dovolj visoka, da bo omogočila čimprejšnji zagon poslovanja.

Glede ponedeljka, ki bo dan solidarnosti in dela prost, ocenjujejo, da ne bo prinesel želenega učinka. "Hvaležni smo za izkazano solidarnost in ponujeno pomoč, a bi lahko ta ob množičnem prihodu na Koroško tudi ogrozila izjemno poškodovano infrastrukturo," so izpostavili.

Po njihovem mnenju bi bilo bolj smiselno, da bi podjetja v ponedeljek - če imajo to možnost - poslovala kot običajno, izkupiček pa podarila v dobrodelne namene.