Podaljšanje roka za oddajo prošnje za bivanje v študentskih domovih

Ljubljana, 10. avgusta - Zaradi izjemnih okoliščin, ki so nastale ob nedavnih poplavah, se rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto podaljšuje za teden dni, do vključno 23. avgusta. V ujmi prizadeti študenti so upravičeni tudi do dodatnih 100 točk.