Ljubljanska borza: Indeks pridobil skoraj dva odstotka

Ljubljana, 10. avgusta - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so po povečani negotovosti v začetku tedna danes okrevali. Indeks SBI TOP se je zvišal za 1,72 odstotka in se ustavil pri 1233,46 točke. Borzni posredniki so opravili za 2,17 milijona evrov poslov, skoraj tretjino z delnicami NLB, ki je danes objavila polletne poslovne izide.