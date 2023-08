V Galeriji Škuc razstava o mehki kritiki

Ljubljana, 11. avgusta - V Galeriji Škuc se drevi odpira razstava o mehki kritiki z naslovom SOFT Critique, ki bo na ogled do 24. septembra. Sokuratorki projekta, ki vključuje na lokacijo vezano postavitev, publikacijo, srečanja za podajanje povratnih informacij in branje, sta umetniška vodja Galerije Škuc Tia Čiček ter kuratorka in umetnostna publicistka Seda Yildiz.