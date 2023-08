Policijski helikopter dostavlja tudi sode nafte in rešuje živali

Ljubljana, 10. avgusta - Policija s helikopterjem med drugim dostavlja tudi gorivo za težko mehanizacijo, ki je ključna za sanacijo toka Savinje, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Sode nafte so s pomočjo vitla pripeli na helikopter in jih podvesno prepeljali do lokacije. Iz Savinjske doline pa so s helikopterjem rešili tudi dva pujsa, so dodali.

Letalska policijska enota v fazi, ko so ljudje že večinoma na varnem, intenzivno pomaga tudi pri reševanju živali in zavarovanju premoženja ljudi, tako so z območja Ljubnega ob Savinji s kmetije rešili dva pujsa. Pujsa so dvignili v zrak in ju prestavili na varnejšo lokacijo, nekaj sto metrov stran, so zapisali na GPU. Po njihovih besedah je prizadeta družina v poplavah izgubila kmetijo, dom in kmetijsko mehanizacijo, od živali pa sta preživela le oba pujsa in kobila, ki se je rešila sama.

V pomoč na od poplav prizadeta območja pa so odšli tudi policisti konjeniki, ki v teh dneh skrbijo predvsem za varnost premoženja ljudi, je GPU zapisala v objavi na omrežju X, prej znanemu kot Twitter.

Slovenijo je v minulih dneh prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini samostojne države. Obsežne padavine so povzročile poplave in sprožile plazove, ki so opustošili dve tretjini države. Odtekla voda za sabo pušča porušene ceste, mostove, komunalno infrastrukturo, številni so ostali brez domov. Prizadetim v ujmi in po njej pomagajo tako v civilni zaščiti kot gasilci in prostovoljci, pomoč zbirajo humanitarne organizacije, prišla pa je tudi iz tujine.