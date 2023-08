Novela zakona o naravnih nesrečah korak bližje uveljavitvi

Ljubljana, 10. avgusta - Državni svet ni izglasoval odložilnega veta na novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in je tako odprl pot hitri izvedbi nujnih ukrepov pri odpravi posledic vremenskih ujm, ki so letos prizadele državo. Svetniki so se strinjali, da je pomembna čimprejšnja uveljavitev zakona.

DZ je novelo zakona sprejel v sredo zvečer. V njej je zapisano, da bodo lahko občine za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov vnaprej prejele finančna sredstva do višine 40 odstotkov predhodno ocenjene škode. Ta novost bi veljala za vse naravne nesreče od 1. januarja letos.

Predvideni so med drugim še možnost povračila škode v kmetijstvu, financiranje sedemdnevnega izrednega dopusta prostovoljcem, ki pomagajo pri sanaciji, kot tudi financiranje ukrepa višje sile in čakanja na delo prizadetim podjetjem. Ponedeljek, 14. avgusta, bo dan solidarnosti in dela prost dan.

Komisija državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je te rešitve pozdravila. Izpostavila je zavedanje glede obsežnosti intervencijskih del in poznejše sanacije škode po poplavah, zaradi česar bo poleg izdatnih finančnih virov treba prevrednotiti prioritete infrastrukturnih projektov v Sloveniji. Pri tem bodo pomembno vlogo nedvomno odigrali župani občin, saj najbolje poznajo potrebe lokalnega okolja in stiske ljudi, so sporočili iz državnega sveta.

Člani komisije so izrazili je tudi upanje, da se bo enotnost političnih strank pri reševanju posledic naravnih nesreč ohranila tudi pri sprejemanju prihodnjih odločitev, saj je to bistveni pogoj za učinkovitost ukrepov za dokončno odpravo škode po letošnjih ujmah.

Državni svetniki so predlog zahteve za ponovno odločanje zavrnili. Pri tem sta jih vodila zavedanje o razsežnostih naravne nesreče in želja pripomoči k čimprejšnji zagotovitvi obnove prizadetih območij in pomoči vsem, ki jo potrebujejo, so še zapisali v državnem svetu.

Vlada predlaga, da na novelo zakona o naravnih nesrečah ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma, zato je za danes ob 17. uri že sklicana izredna seje DZ.