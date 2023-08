Ministrstvo za zdravje priporočilo zdravstvenim ustanovam, naj na dan solidarnosti delajo

Ljubljana, 10. avgusta - Na ministrstvu za zdravje so izdali dopis, s katerim javnim zdravstvenim zavodom in koncesionarjem svetujejo, da naročenih pacientov ne odjavljajo od dogovorjenih terminov na dan solidarnosti, 14. avgusta. Menijo namreč, da je z vidika zdravstva dan solidarnosti najbolje izkoriščen v opravljanju zdravstvenih storitev.

Ministrstvo zdravstvenim ustanovam svetuje tudi, naj delo po svojih zmožnostih organizirajo tako, da bo naročene paciente možno obravnavati ter da upoštevajo delovno zakonodajo v zvezi z odreditvijo nadur in plačilom dodatkov na dela prost dan. Ob tem na ministrstvu menijo, da bi morali zdravstvenim delavcem, ki so bili neposredno prizadeti v poplavah, vseeno omogočiti prost dan, je ministrstvo zapisalo v sporočilu za javnost na svoji spletni strani.

V izogib nesporazumom so javne zdravstvene zavode in koncesionarje pozvali tudi, da pacientom sporočijo, da bodo na dan solidarnosti 14. avgusta zdravstvene storitve v organizacijah potekale nemoteno in da se prepričajo, da bodo pacienti na naročene storitve kljub novim okoliščinam vseeno prišli.

"Na ministrstvu menimo, da je to najboljši način, da zdravstvo kot celota pripomore k odpravljanju posledic poplav," so izpostavili v sporočilu in dodali, da tako sodržavljanom pomagajo izpolniti njihove zdravstvene potrebe in preprečijo dodatno podaljševanje čakalnih dob.

Državni zbor je na sredini izredni seji sprejel novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki med drugim predvideva, da se kot dela prost dan določi 14. avgust. Po objavi zakona v uradnem listu se pričakuje še navodilo v zvezi z organizacijo dela v kritični infrastrukturi in na področju javnih zdravstvenih storitev ne glede na uzakonjen dela prost dan.

Iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC) in UKC Maribor, Onkološkega inštituta Ljubljana ter Splošne bolnišnice Novo Mesto so sporočili, da bodo na dan solidarnosti, 14. avgusta, delali kot običajno in zagotovili vse zdravstvene storitve, ki so bile prvotno predvidene.

Zdravstvene storitve bodo v ponedeljek izvajali tudi v splošnih bolnišnicah Slovenj Gradec, Izola in Murska Sobota in na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik. "Dejavnosti bodo potekale nemoteno tako, kot je bilo načrtovano že pred poplavami," so sporočili iz Golnika.

Po navedbah slovenjgraške bolnišnice se bo operativni program izvajal za vse tiste, ki so hospitalizirani in predvideni za posege ter seveda za vse nujne potrebe. "Odpovedovanja bolnikov tisti dan si ne želimo," so zapisali v sporočilu in dodali, da bodo prisotnost potrebnega števila zdravstvenega osebja na dan solidarnosti omogočale tudi podporne službe in nemedicinske dejavnosti.

Delo, so dodali, bodo organizirali tako, da bo za ponedeljek naročene programe možno izvesti ter v skladu z delovno pravno zakonodajo v zvezi z nadurnim delom in plačilom dodatkov na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan.

V urgentnem centru slovenjgraške bolnišnice zadnje dni sicer beležijo nekoliko večje število poškodovancev, spreminja se tudi tip poškodb. Predhodno je bilo več zdrsov in zvinov, sedaj pa je več oskrbe različnih ran in akutnih bolečin, so pojasnili. V bolnišnici pa so pripravljeni tudi na možnost, da bo morda treba oskrbeti in hospitalizirati večje število poškodovancev, so navedli.

Glede na to, da se na odrezanem območju Črne in Mežice že pojavljajo primeri črevesnih okužb v večjem številu in da lahko pričakujemo epidemično širjenje, so občane regije tudi že obveščali o potrebnih higienskih ukrepih in priporočilih, pri čemer jim je na pomoč priskočila tudi vojska. V pisni obliki so pripravili tudi konkretna navodila za vse, ki nimajo drugačnega dostopa do obveščanja. Vsa navodila in letaki so objavljeni tudi na spletni strani NIJZ, so izpostavili v Slovenj Gradcu.

Iz splošne bolnišnice Murska Sobota sporočajo, da bodo v ponedeljek opravili večino storitev, "preostale pa ne odjavljamo, ampak smo jim dodelili nov termin takoj po 15. avgustu".

Poudarjajo še, da je v Pomurju, predvsem v občinah ob reki Muri, nastalo veliko škode, prav tako je v regijski bolnišnici veliko pacientov in zaposlenih neposredno ali posredno prizadetih v poplavah.