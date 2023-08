Na zgornjem delu plazu nad Koroško Belo stekla dela za vzpostavitev alarmnega sistema

Jesenice, 10. avgusta - Stanje na plazu nad Koroško Belo je bilo tudi preteklo noč in dan brez posebnosti in stabilno. Danes zjutraj so s pomočjo helikopterja stekla dela za ponovno vzpostavitev alarmnega sistema, ki bo predvidoma vzpostavljen v nedeljo. Do tedaj v veljavi ostaja vrsta ukrepov za zagotavljanje varnosti prebivalcev.

Kot so sporočili iz Občine Jesenice, so se danes pričela dela na zgornjem delu plazu za ponovno vzpostavitev alarmnega sistema. Območje Koroške Bele in plazu zato preletava helikopter, ki izvaja prevoze opreme in ljudi. Če bodo vremenske razmere stabilne in primerne za izvajanje del, bo alarmni sistem vzpostavljen do konca tedna.

Kot je za STA povedal poveljnik Civilne zaščite Jesenice Igor Arh, dela zaenkrat tečejo po planu. Tako naj bi bil alarmni sistem predvidoma ponovno vzpostavljen v nedeljo. Je pa pri delu potrebna previdnost, saj je teren razmočen in nevaren.

Na predlog krajanov, da se v spodnjem delu vasi postavi dodatna alarmna naprava, je civilna zaščita že postavila mobilni alarm pri Osnovni šoli Koroška Bela. Pristojne službe pa bodo v kratkem poskrbele tudi za ureditev ceste za potrebe morebitne evakuacije.

Do vzpostavitve alarmnega sistema na plazu Urbas se še naprej 24 ur na dan izvaja video nadzor v strugi potoka Bela, z obhodi pa strugo spremljajo tudi na sami lokaciji. Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca so še vedno pripravljene namestitvene zmogljivosti. Občani, ki so nameščeni v Domu Franceta Bergelja, pa bodo do vzpostavitve alarmnega sistema lahko ostali v domu.

Zaradi vseh začetih del za odpravo posledic neurja je na lokalnih cestah skozi Koroško Belo in v neposredni bližini veliko težke mehanizacije. Ceste so lahko blatne in spolzke, zato prosijo vse prebivalce, naj bodo previdni in strpni v prometu.

Direktor Geološkega zavoda Slovenije Miloš Bavec je že v torek pojasnil, da se plazina suši, premiki se stabilizirajo, nivo vodotokov se stabilizira, raven nevarnosti pa se približuje stanju pred izrednim dogodkom. Tako sicer obstaja možnost sprožitve manjšega plazu, kar pa bodo do vzpostavitve alarmnega sistema še naprej budno spremljali.

Tudi geolog Klemen Teran iz Geološkega zavoda Slovenije, ki se sicer trenutno ukvarja s plazovi na območju Tržiča, je danes pojasnil, da je situacija na Koroški Beli trenutno relativno stabilna. "Z vsemi pristojnimi službami smo vsak dan v navezi, izvajamo redne preglede in po potrebi ukrepamo," je povedal in poudaril, da je do popolne vzpostavitve alarmnega sistema potrebna previdnost.