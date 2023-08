V Ukrajini pozvali k evakuaciji ranljivih ljudi iz Kupjanska

Harkov/Moskva/Kijev, 10. avgusta - Zaradi krepitve ruskih napadov so ukrajinske oblasti v mestu Kupjansk v regiji Harkov na vzhodu države ranljive prebivalce pozvale k evakuaciji. Do poziva je prišlo po tem, ko je ruska stran sporočila, da je izboljšala svoje položaje v bližini mesta. V Kijevu so sicer že v sredo ocenili, da je Kupjansk trenutno osrednja smer ruske ofenzive.