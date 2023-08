Kolektivnost v ospredju letošnjih 26. Mladih levov

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala direktorica zavoda za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev Bunker Alma R. Selimović, letošnji program pretežno sestavljajo predstave, ki presegajo individualno, intimno in osebnoizpovedno ter poskušajo seči na raven kolektivnega in celo onkraj človeškega. Prav tako se Mladi levi po njenih besedah še bolj kot minula leta letos odpirajo participatornim projektom.

Festival se bo tudi letos začel z dvema dogodkoma istočasno. 18. avgusta ob 18. uri bo v ŠD Tabor avdio performans Iz merila britanskih gledaliških zvezd Tima Etchellsa in Anta Hamptoma, ki je sicer na programu vsak festivalski dan, na igrišču ŠD Tabor pa pripoved Območje človeka Gregorja Zorca. Sledila bosta glasbena predstava Zapis in koncert slovenskega glasbenika Minnite. Prvi festivalski dan se bo na igrišču ŠD Tabor sklenil z otvoritveno zabavo, kjer bo za glasbo skrbela DJ Raketa.

Zadnji festivalski dan sta med drugim na programu predstavi 410 kilometrov Karoline Kotrbove, Gašperja Lovreca, Filipa Mramorja, Jerneja Potočana in Domna Novaka o premoščanju razdalj med Češko in Slovenijo ter Življenje:V živo! Lucy McCormick, ki je žanrsko nedoločljiva predstava z mešanico narcizma in ranljivosti. Na ogled bo tudi avdiovizualna instalacija Sozvočje 1884 km2 +oOo Tekoče Robertine Šebjanič in Ide Hiršenfelder, ki gradi na empatiji in solidarnosti z različnimi ekosistemi.

Kar dve predstavi letos na festivalu v naslovu povezujejo jeleni. Prva je Doba jelena 1 portugalskega koreografa, plesalca in cirkusanta Bernarda Chatilona, ki gradi na otroških spominih in v njej raziskuje povezavo med gibom ter izrečeno besedo. Druga je Poslednja noč jelena latvijsko-argentinskega dvojca Janisa Balodisa in Nahuela Cana. Gre za poetični roadtrip performans dveh prijateljev.

Glasbena predstava italijanske umetnice Francesce Grilli Zapis, ki je nastala v koprodukciji z zavodom Bunker, pa bo na festivalu doživela svetovno premiero. Govori o mladih odraslih, prelomnicah njihovih življenj ter soočanju z družbenimi izzivi.

Na programu sta tudi performativna intervencija z naslovom Zdravilne intervencije za domače rane Valentine Medde, ki naj bi poskrbela za vse rane stavbe Stare elektrarne, ter češko-slovensko kolektivno umetniško delo Dueti, kjer so v ospredju odnosi med ljudmi.

Podobno je v mehiško-poljsko-slovenski predstavi Zadeti s podnaslovom Dve ali tri besede o ekstatični moškosti. Na programu je tudi predstava Neskončna ljubezen ali ljubezen umira vedno znova, kot da je ne bi bilo konca kvir koreografa Alexa Baczynski-Jenkinsa o odnosih med poželenjem, plesom, ljubeznijo in časom.

Hrvaška plesalka, koreografinja in multimedijska umetnica Matea Bilosnić se bo predstavila s svojim delom, ki je še v nastajanju in ga je zaenkrat poimenovala Kata Strofa. V njem se ukvarja s koreografskim in uprizoritvenim potencialom komunikacijskih tehnologij in prenasičenostjo z informacijami.

Na Mlade leve vabi tudi ljubljanska različica razstave Walida Raada Dve kaplji na utrip, ki prinaša prosti pad skozi znano umetniško zbirko Thyssen-Bornemisza ter različne, strašljive, navdušujoče in dvoumne situacije, predmete in osebe, ki so mu prišle naproti.

24. avgust bo v znamenju celodnevnega sklepnega dogodka projekt ACT (Art, climate, transition), ko bosta med drugim na ogled projekt Ejlul Fidan Alomco om Tery Žeželj Telesa v minevanju, ki združuje predavanje, film in zvočni sprehod, ter projekt Urške Preis, Ivana Vogrinc Vidali in Tery Žeželj V podtalnicah telesa. Sestavljata ga celovečerno potopitveno potovanje s poudarkom na reimaginaciji telesa kot poroznih mnogovrstnih skupnosti, kjer bo obisk omejen na največ do 50 gledalcev, ter dvodnevna večurna instalacija.

Na programu sta še gledališki performans Poslednje objokovanje, ki raziskuje tradicionalne sredozemske prakse žalovanja, ter predstava Podrast, ki je nastala v Bunkerjevi koprodukciji v okviru mednarodnega projekta Stronger Peripheries: A Southern Coalition, ki se zavzema za povezovanje periferij Evrope skozi skupno umetniško prakso.

Tričlansko kuratorsko ekipo so letos sestavljale Mojca Jug, Lea Kukovič in Klara Drnovšek Solina.