Na Prevaljah pričakujejo montažni most, v regiji pomagajo številni prostovoljci

Prevalje/Mežica/Dravograd, 10. avgusta - Medtem ko v Mežici Slovenska vojska že postavlja montažni most in naj bi ga postavila do sobote, ga na Prevaljah pričakujejo danes zvečer. Tam naj bi most čez reko Mežo na cesti, ki vodi proti Lešam, postavili do nedelje. Montažni most pričakujejo tudi v Dravogradu. Na Koroškem tudi danes pomaga veliko ljudi, okrepljena je helikopterska pomoč.

Na Prevaljah, kjer je narasla Meža uničila ali poškodovala vse mostove in kjer so v lastni organizaciji v torek že postavili most čez Mežo za pešce, drevi pričakujejo več kamionov z elementi za postavitev montažnega mostu.

Most bo prebivalcem na desni strani toka reke Meže, ki so bili v velikem obsegu tudi sami poplavljeni, in podjetjem v tamkajšnji industrijski coni omogočal dostop z avtomobili.

"Naša prva prioriteta pa je voda. Moramo jim zagotoviti vodo, da bodo lahko stanovanja sploh čistili," je za STA danes ponovil župan Občine Prevalje Matic Tasič. Glede bolj dolgoročne vodooskrbe že nekaj dni iščejo rešitve, saj je magistralni vodovod med Mežico in Prevaljami popolnoma uničen in normalne oskrbe z vodo še nekaj časa ne bo. Vodo so za zdaj, a še ne povsod, zagotovili iz drugih vodnih virov, jo je pa treba prekuhavati.

Montažni most, ki bi ga postavili čez reko Mežo pri Korošici oz. tamkajšnji industrijski coni, pričakujejo tudi v Dravogradu. Kot je sporočil dravograjski župan Anton Preksavec, naj bi se pripravljalna dela pričela v prihodnjem tednu. Do postavitve tega mostu pa je v začasni uporabi obvoz pri Monterju, s katerim je za zdaj omogočen promet med Dravogradom in Slovenj Gradcem, potem ko je narasla Mislinja v ujmi prelomila most na glavni cesti pri Otiškem Vrhu.

Medtem so v občini Dravograd še naprej največji problem zemeljski plazovi, zaradi katerih je še vedno evakuiranih 75 občanov. Evidentiranih imajo prek 80 plazov, ki jih tudi danes pregledujejo strokovnjaki. Ti bodo do večera povedali, ali se kdo od evakuiranih že lahko vrne domov, je za STA povedal župan.

Na prizadetih območjih Koroške tudi danes pri odpravi posledic ujme pomagajo številni, poleg domačih služb in gasilcev še naprej tudi gasilci od drugod, pa tudi pripadniki vojske in drugi. Po jutranjih podatkih regijskega poveljnika civilne zaščite Alana Matijeviča so tudi danes na Koroško prispeli gasilci iz več delov države, skupno okoli 500.

Medtem se veliko pomoči obeta tudi v prihodnjih dneh, javljajo in napovedujejo se številni prostovoljci, ki želijo pomagati pri odstranjevanju posledic ujme. Zato se ponekod bojijo, da bi lahko prišlo do prevelikih obremenitev cest, tudi tistih, ki so za zdaj namenjene samo za vožnjo intervencijskih vozil. Številne ceste na Koroškem namreč zaradi plazov ostajajo neprevozne. "Plazu na cesti Prevalje-Mežica se niso še niti dotaknili," je glede stanja na državni cesti proti Mežici dejal prevaljski župan Tasič.

Po družbenih omrežjih so medtem zaokrožile fotografije, ki prikazujejo, kako se Korošci ob koncu dneva ob cestah in s hiš z napisi zahvaljujejo vsem, ki pomagajo pri odpravi posledic ujme.

Na Koroškem se tudi danes nadaljuje okrepljena helikopterska pomoč z letališča v Slovenj Gradcu. Helikopterjem Slovenske vojske pri transportu opreme in sanitetnega materiala pomagata dva nemška transportna helikopterja, helikopterji iz Srbije in Madžarske ter največji med njimi, španski chinook H-47, ki bo v Zgornjo Mežiško dolino prepeljal najtežji tovor, to je gradbene stroje, so na svoji spletni strani zapisali pri Mestni občini Slovenj Gradec. Tam sproti objavljajo informacije o dogajanju ne samo v občini, ampak tudi širše.

Navedli so še, da helikopter s slovenjgraškega letališča do Črne potrebuje le okoli devet minut, dostop do letališča pa zaradi varnosti varujejo gasilci. "Prebivalce prosimo, naj ne hodijo v bližino vzletno-pristajalne steze," so še zapisali.