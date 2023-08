Pri obtoženem uboja partnerke v Mariboru bodo najprej ugotavljali prištevnost

Maribor, 11. avgusta - Na mariborskem okrožnem sodišču so danes začeli predobravnavni narok za 20-letnega Lazarja Terentića, ki ga obtožnica bremeni uboja sedem let starejše partnerke v stanovanju v središču Maribora maja letos. Tako tožilstvo kot sodišče sta se strinjala s predlogom obrambe, da se naprej ugotovi obtoženčevo prištevnost in procesno sposobnost.