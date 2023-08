Srebrna nit: Ne prezrimo starejših, ki so jih prizadele poplave

Ljubljana, 10. avgusta - V nedavnih ujmah so bili prizadeti tudi starejši ljudje, ki zaradi starosti težje prenašajo napore in zaradi svoje nemoči, šibkega zdravja in čustvene navezanosti na dom neznosno trpijo, opozarjajo v Združenju za dostojno starost Srebrna nit. Prebivalce ob tem pozivajo, da ne pozabijo na starejše in jim priskočijo na pomoč.

"Tisoče prostovoljk in prostovoljcev, ki so se takoj vključili v pomoč prizadetim družinam in posameznikom, je ponoven dokaz naše medsebojne solidarnosti in sočutja. Njihovo delo je močno sporočilo ljudem, da v nesreči in stiski niso sami. Naj vas ob tem prosimo, da še posebej poskrbite za ranljive skupine starejših ljudi," so danes zapisali v združenju.

Med drugim so svetovali, da je za bolne treba zagotoviti posteljo in streho nad glavo, poskrbeti, da niso lačni in žejni, da jih ne boli in da imajo na voljo vsa predpisana zdravila. Pri osebah z demenco je ključnega pomena opazovati, kako se odzivajo v novem okolju, saj se ti bolniki v novih okoliščinah še posebej težko znajdejo in so prestrašeni.

Prav tako se je pomembno čim prej prebiti do nemočnih in nepokretnih ter poskrbeti, da imajo ob sebi nekoga, ki bo poskrbel zanje. Prebivalce ob tem pozivajo, da osamljenim nudijo oporo in zagotovilo, da v stiski niso sami. Posebno pozornost pa je pomembno nameniti tudi starejšim, ki so izgubili svoj dom in nimajo svojcev, da bi poskrbeli zanje, še opozarjajo.

Hkrati opozarjajo, da nastale razmere ob že siceršnjem pomanjkanju kadra otežujejo delo tudi v domovih za starejše. Po njihovi oceni bi bila tudi v njih dobrodošla prostovoljna pomoč. Prijava za pomoč pri poplavah poteka prek aplikacije Poplave 2023.

Slovenijo je v minulih dneh namreč prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini samostojne države. Obsežne padavine so povzročile poplave in sprožile plazove, ki so opustošili dve tretjini države. Odtekla voda za sabo pušča porušene ceste, mostove, komunalno infrastrukturo, številni so ostali brez domov. Prizadetim v ujmi in po njej pomagajo tako v civilni zaščiti kot gasilci in prostovoljci, pomoč zbirajo humanitarne organizacije, prišla pa je tudi iz tujine.