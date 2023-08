Trgovine predvsem na prizadetih območjih odprte tudi to nedeljo in oba praznična dneva

Zaradi boljše oskrbe prebivalcev so se pri Mercatorju odločili, da bodo v nedeljo, 13. avgusta, odprli 15 trgovin z živili. To so hipermarketi v Celju, Slovenj Gradcu in Kamniku, supermarketa Ravne Dobja vas in Mengeš ter marketi v Dravogradu, na Prevaljah, v Kotljah, Črni na Koroškem, Mežici, Šmartnem ob Paki, Mozirju, Medvodah, Žireh in Gorenji vasi. Njihov delovni čas bo od 8. do 13. ure.

Istočasno bodo odprti tudi Mercatorjevi centri tehnike v Lenartu, Črnučah, Murski Soboti, na Prevaljah, Ptuju, v Žalcu in Železnikih, je razvidno s spletne strani Mercatorja.

V nedeljo bo odprtih tudi vseh 91 trgovin Hofer, in sicer med 8. in 15. uro. "Z odprtjem trgovin v nedeljo bomo preprečili, da bi bile živilske trgovine zaprte tri zaporedne dni, in tako kupcem omogočili, da jim ne bo treba vseh nakupov opraviti v soboto," so sporočili iz trgovca. Tako bodo razbremenili tudi svoje sodelavce, ki bodo delali v soboto.

V ponedeljek in torek, 14. in 15. avgusta, bodo vse trgovine Hofer zaprte. S tem želijo tako zaposlenim kot dobaviteljem omogočiti dva zaporedna prosta dneva za reševanje težav po poplavah oziroma za solidarno pomoč drugim.

Trgovine Spar bodo v nedeljo zaprte, odprti bosta le dve franšizni trgovini Spar partner Komenda in Spar partner Muta.

V ponedeljek bodo vse trgovine Spar in Interspar po Sloveniji odprte po skrajšanem delovniku od 8. do 13. ure. Izjema je trgovina Spar partner Nazarje, ki je bila v poplavah poškodovana in je do nadaljnjega zaprta.

Kot pravijo v družbi Spar Slovenija, bodo tako na eni strani omogočili ljudem, da opravijo potrebne nakupe, po drugi strani pa ponudili zaposlenim počitek ali možnost, da solidarnostno pomagajo na prizadetih območjih. "Pred odločitvijo smo se o tem tudi posvetovali s sindikatom," so dodali.

Da bi prebivalcem omogočili dostop do osnovnih živil in potrebščin, bodo izbrane Tuševe trgovine na ogroženih območjih poslovale tako v nedeljo kot tudi v ponedeljek in torek. Odprte bodo tudi nekatere franšizne poslovalnice. Zaprt medtem ostaja Tuš market v Mostah pri Komendi, ki je bil poplavljen.

V nedeljo bodo od 8. do 12. ure odprti Tuševi supermarketi Ravne na Koroškem, Prevalje, Dravograd in Mozirje ter marketi Metka v Kamniku, Rimske toplice, Laško in Debro v Laškem.

V ponedeljek bo od 8. do 12. ure mogoče nakupovati v Tuševih marketih Mežica in Bakovnik ter supermarketih Prevalje, Muta, Laško, Žalec in Mozirje. Slednji bo odprt do 14. ure. v torek pa bodo prav tako do poldneva odprti supermarketi Dravograd in Mozirje ter marketi Mežica, Ravne-Čečovje in Bakovnik.

Ob tem so v Tušu na svojih spletnih straneh opozorili, da lahko zaradi nedostopnosti določenih območij pride do težav pri dobavi izdelkov.

Iz Lidla so medtem sporočili, da odločitve o tem, katere trgovine bodo odprte, še niso sprejeli.