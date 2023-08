O orožju, najdenem med sanacijo poplav, naj se nemudoma obvesti policijo

Ljubljana, 10. avgusta - Oškodovanci obsežnih poplav so lahko tudi imetniki orožja in streliva, zato lahko pride do situacije, ko se to najde pri odstranjevanju posledic ujme, so sporočili z notranjega ministrstva. Najditelje pozivajo, naj o najdbi nemudoma obvestijo policijo, počakajo njen prihod, upoštevajo njena navodila in se orožja ali streliva ne dotikajo.