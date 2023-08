Državljan Turčije nezakonito prevažal pet Irancev

Novo mesto, 10. avgusta - Policisti so na območju Dolenjega Kamenja pri nezakonitih prevozu tujcev zasačili 55-letnega državljana Turčije. V avtomobilu je prevažal pet Irancev, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Voznika so pridržali in mu zasegli vozilo, policijski postopki z državljani Irana pa še niso zaključeni, so sporočili s PU Novo mesto.