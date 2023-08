Gorenjska banka bo vrtcu Gobica v Mengšu donirala 100.000 evrov

Ljubljana, 10. avgusta - Gorenjska banka bo vrtcu Gobica v Mengšu, iz katerega so gasilci med poplavami na varno preselili 22 otrok, donirala 100.000 evrov. Svojim zaposlenim bo zaradi posledic katastrofalnih poplav izplačala solidarnostno pomoč in jim omogočila koriščenje izrednega plačanega dopusta, tudi staršem otrok, katerih vrtci so zaradi poplav zaprti.

Poleg donacije za hitrejšo obnovo vrtca Gobica v Mengšu v banki s pomočjo svojih zaposlenih organizirajo akcijo zbiranja otroških igrač, opreme in pripomočkov za vrtce, ki so jih prizadele poplave. K doniranju sredstev aktivno spodbujajo tudi svoje zaposlene in stranke, prav tako pripravljajo ukrepe pomoči svojim strankam, ki so se zaradi posledic poplav znašle pred finančnimi izzivi, so danes sporočili iz Gorenjske banke.

Predsednik uprave Gorenjske banke Mario Henjak je ob tem izrazil sočutje in podporo vsem, ki so se znašli v težkih okoliščinah ter izpostavil, da jih je zgodba vrtca Mengeš v banki še posebej dotaknila.

"Zdaj je pomembno, da stopimo skupaj in pokažemo, kako močni smo. Veliko zahvalo in poklon izražamo tudi vsem prostovoljcem, ki so priskočili na pomoč ljudem v stiski in izkazali solidarnost, hrabrost in sočutje," so v sporočilu banke povzeli besede Henjaka.

Med katastrofalnimi poplavami, ki so prizadele Slovenijo, je bilo v vrtcu Gobica v Mengšu nekaj ur ujetih 22 otrok. Gasilci so otroke najprej najprej evakuirali v višje nadstropje vrtca, zatem pa so jih preselili na varno na nadomestno lokacijo v vrtcu Sonček.