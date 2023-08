Nekdanji zmagovalec Gira Geoghegan Hart k Lidl-Treku

London, 10. avgusta - Nekdanji zmagovalec kolesarske dirke po Italiji Tao Geoghegan Hart bo to zimo zapustil ekipo Ineos Grenadiers in se pridružil Lidl-Treku, s katerim je podpisal triletno pogodbo. Osemindvajsetletni Londončan, zmagovalec Gira 2020, je svojo celotno člansko kariero do danes preživel pri Ineosu.