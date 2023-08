V UKC Ljubljana in na ljubljanskem onkološkem inštitutu na dan solidarnosti delo kot običajno

Ljubljana, 10. avgusta - Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC) in Onkološkem inštitutu Ljubljana bodo na dan solidarnosti 14. avgusta delali kot običajno in zagotovili vse zdravstvene storitve, ki so bile prvotno predvidene, so sporočili. V drugih bolnišnicah medtem čakajo navodila navodila ministrstva za zdravje glede organizacije dela na dan solidarnosti.

Iz ljubljanskega UKC so danes sporočili, da bodo v ponedeljek, 14. avgusta, zagotovili vse zdravstvene storitve, ki so bile za ta dan predvidene, tako ambulantne kot bolnišnične.

UKC Ljubljana izvaja solidarno dejavnost v vsem svojem delovanju, "zato bomo solidarnost na dan solidarnosti v UKC izrazili na način, da bomo opravili vse predvidene zdravstvene storitve za bolnike", so izpostavili v sporočilu.

Organizacije dela na dan solidarnosti ne bodo spreminjali tudi na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Kot so sporočili, bo obravnava bolnikov, ki so naročeni 14. avgusta, potekala kot običajno, to je po prvotnem načrtu dela inštituta, ki je bil določen, preden je državni zbor potrdil ukrep vlade o dela prostem dnevu.

Bolnike, ki se zaradi izrednih okoliščin, povezanih s poplavami, ne morejo udeležiti obravnave na inštitutu, pozivajo, naj to sporočijo s klicem v klicni center na telefonsko številko 080 29 00, kjer jim bodo dodelili nov termin.

Iz splošnih bolnišnic Celje in Jesenice so v sredo sporočili, da bodo na dan solidarnosti organizirali delo kot na druge praznične oziroma dela proste dni, kar pomeni, da bo večina zdravstvenih posegov, načrtovanih za ta dan, odpovedanih.

V Fidesu pa so zdravstvene delavce in vodstva vseh javnih zdravstvenih zavodov v sredo pozvali, da se v znak solidarnosti 14. avgusta organizirajo delo tako, kot je bilo prvotno načrtovano. Po mnenju Fidesa so zdravstveni delavci družbeno bolj koristni na svojem delovnem mestu, saj bodo s tem najbolj pomagali prizadetim v poplavah in bolnim.