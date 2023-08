Civilna zaščita Koroške ima hrane in oblačil zaenkrat dovolj

Črna na Koroškem, 10. avgusta - Regijski štab civilne zaščite Koroške prosi vse organizacije, podjetja in posameznike, naj do nadaljnjega ne dovažajo hrane in oblačil. Skladišča so namreč trenutno zapolnjena. V prizadeti regiji so sicer večinoma že vzpostavljeni osnovni pogoji za življenje, so zapisali na omrežju X, nekdanjem Twitterju.