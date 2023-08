Sporočilo uredništvom - izjava za medije ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana

Ljubljana, 10. avgusta - Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan in direktorica Direkcije Republike Slovenije za vode Neža Kodre si bosta ogledala posledice neurij v v občinah Železniki, Gorenja vas in Žiri. Izjava za medije bo ob 17.15 pri zadrževalniku pod Sušo ob regionalni cesti Podrošt-Češnjica, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.