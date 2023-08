V Celju skoraj 200 prostovoljcev že prijavljenih na ponedeljkovo delovno akcijo

Celje, 10. avgusta - Celjska občina v ponedeljek organizira delovno akcijo za odstranitev posledic petkove ujme, na katero se je že prijavilo skoraj 200 prostovoljcev. Prijave za akcijo zbirajo do petka. Za otroke staršev, ki se bodo udeležili akcije, v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom organizirajo tudi varstvo, so danes sporočili s celjske občine.

Po navedbah občine bo zbirno mesto pred Dvorano Zlatorog, odhodi avtobusov pa ob 8. uri. Gre za celodnevno akcijo, ki se je lahko udeležijo starejši od 15 let. Vse, kar morajo prostovoljci imeti s seboj, so zaščitne delavne rokavice, primerna oblačila ter obutev za delo v umazanih pogojih.

Dela na samih lokacijah bodo določali lokalni koordinatorji. Vsem prostovoljcem bo celjska občina zagotovila prehrano. Akcija bo potekala koordinirano, kar pomeni, da se prostovoljci lahko akciji pridružijo le, če bodo koristili organiziran prevoz.

V sredo je bil v Celju za osebni promet odprl most Polule. Še vedno zaradi razmočenega terena ostaja zaprt mestni park, kjer se pospešeno sanirata tudi Ledena dvorana in tenis igrišča. Zaprti ostajata tudi splavarska in levška brv, plazovi pa so pod nadzorom.

Celjska občina v sodelovanju z Vrtcem Zarja in I. osnovno šolo Celje od danes organizira tudi nujno brezplačno varstvo za otroke staršev, ki pomagajo pri odstranjevanju posledic škode v občinah Savinjske regije.

Pogoj za sprejem otroka v varstvo je, da je zdrav. Starši morajo sporočiti tudi morebitne otrokove posebnosti, kot sta dieta in zdravila. Za prehrano bo poskrbljeno. Nujno varstvo za predšolske otroke bo organizirano v Vrtcu Zarja, enota Mehurček.

Nujno varstvo za osnovnošolske otroke pa bo organizirano na I. osnovni šoli Celje, v prostorih šole na Kosovelovi ulici 14, med 7. in 15. uro.