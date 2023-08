Na Hrvaškem s poplavami še vedno grozi Drava

Zagreb, 10. avgusta - Na severu Hrvaške se še vedno borijo s poplavami zaradi naraslih rek. Medtem ko so se vodostaji Save in Mure znižali, težave še vedno povzroča Drava. Poplavni val je po regiji Podravina ob madžarski meji dosegel virovitiško-podravsko županijo, kjer so na nekaterih delih izmerili rekorden vodostaj.