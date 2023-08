Hunta v Nigru oblikovala vlado

Niamey, 10. avgusta - Voditelji vojaške hunte v Nigru, ki so konec julija odstavili izvoljenega predsednika države Mohameda Bazouma, so oblikovali novo vlado, je razvidno iz odloka, ki so ga danes prebrali na nacionalni televiziji. 21-člansko vlado bo vodil premier Ali Mahaman Lamine Zeine, ki ga je hunta imenovala v ponedeljek.