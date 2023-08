V Petrovčah vodna ujma poplavila tudi osrednje Marijino svetišče celjske škofije

Petrovče, 10. avgusta - V Petrovčah je petkova vodna ujma poplavila tudi baziliko obiskanja Device Marije, ki je osrednje Marijino svetišče celjske škofije. Zalilo jo je 50 centimetrov vode. Uničeni so bili vsi tepihi, klopi, orgle, liturgijska oblačila in knjige, tri spovednice, zakristijske omare ter ozvočenje, je za STA povedal pater v baziliki Vanči Arzenšek.

Kot je dodal, je bila poplavljena tudi hiša karitas, kjer je bilo prav tako 50 centimetrov vode. V hiši je bila med poplavo tona hrane za socialno ogrožene občane, od tega so dve tretjini morali zavreči. Prav tako so imeli pripravljeno pomoč za okoli 400 šolarjev.

Poplavljeno je bilo tudi petrovško župnišče, v katerem so veroučne učilnice, garderoba, garaže, pralnica in klet. Uničena so bila vsa vrata in podboji, pohištvo, računalniška tehnika, preproge, veroučni pripomočki in knjige.

Prav tako je bil poplavljen Dominikov dom, ki je zraven bazilike in je namenjen druženju župljanov. V njem je zimska kapela za mašo med tednom.

Škodo po petkovi ujmi pa je Arzenšek ocenil na okoli 100.000 evrov. Pozval je k nakazilu prostovoljnih prispevkov na transakcijski račun župnije.

Petrovška bazilika je bila poplavljena tudi leta 1990, ko je bilo v njej 10 centimetrov vode.

Zgodovina petrovške romarske cerkve je dolga. Po ljudskem izročilu naj bi bila prva cerkev v čast Materi Božji zgrajena že v 13. stoletju. Po nekaterih podatkih je troladijska gotska cerkev stala v Petrovčah konec 14. stoletja.

Grof Friderik Celjski je v Petrovčah leta 1442 ustanovil prvo kaplanijo s stalnim duhovnikom, da bi bil na razpolago domačim vernikom in romarjem.