V Mežiški dolini primeri črevesnih nalezljivih bolezni

"Primere zaznavamo od torka zvečer, v prihodnjih dneh lahko pričakujemo širjenje primerov, zato je pomembno upoštevanje preventivnih ukrepov za varovanje zdravja v danih oz. oteženih pogojih," so za STA danes pojasnili na ravenski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Primere opažajo v občinah Mežiške doline, nekaj več primerov je v Črni na Koroškem.

Vzrok pojava primerov črevesnih nalezljivih bolezni še ni znan, potencialna tveganja pa so različna. To so lahko onesnažena pitna voda, onesnažena živila, stik z onesnaženimi naplavinami, slabi pogoji za zagotavljanje higiene in podobno.

NIJZ Ravne nima zmogljivosti za izvajanje analiz vode, zato je vzpostavil točko Nacionalnega laboratorija za vodo, hrano in okolje, kjer je omogočeno tudi naročanje analiz vode.

Kot so še poudarili pri NIJZ, pa je trenutno pomembnejše od vzroka izvajanje preventivnih ukrepov. Ljudem svetujejo, da za uživanje uporabljajo embalirano pitno vodo ali vodo, ki je ustrezno prekuhana, samo takšna voda je primerna tudi za umivanje zob. Svetujejo tuširanje od vratu navzdol, da voda ne pride na obraz in v usta.

Pri pripravi hrane svetujejo poostreno higieno rok z razkuževanjem in umivanjem, hrana naj se pripravlja na čistih površinah ter s čisto posodo in priborom. Sadje in zelenjavo naj operejo s pitno vodo.

Zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni je nujna uporaba rokavic pri delu, kjer so v stiku z naplavljenim materialom. Sicer pa vsem, ki so na terenu, svetujejo, naj za umivanje rok uporabljajo vodo iz cistern. Pred čistimi opravili, kot so priprava in uživanje hrane, nega dojenčka ali bolnika, si je roke treba umiti s pitno vodo in milom in po potrebi razkužiti.

Vsem svetujejo, naj spremljajo informacije upravljavca vodovoda.