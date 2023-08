Umrl kanadski glasbenik in Scorsesejev sodelavec Robbie Robertson

Los Angeles, 10. avgusta - Pri 80 letih se je poslovil kanadski kitarist in tekstopisec pri skupini The Band Robbie Robertson. Bil je tudi glasbeni sodelavec režiserja Martina Scorseseja, poročajo tuje tiskovne agencije. Podpisal je rock klasike, kot so The Weight, Up on Cripple Creek in The Night They Drove Old Dixie Down.